В Морском банке заявили, что санкции США против него коснулись только расчетов в долларах

Кредитная организация гарантировала сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Введенные в отношении Морского банка американские санкции коснулись только расчетов в долларах, в целом разграничительные меры не отразятся на текущей деятельности банка, сообщила кредитная организация.

"Ограничительные меры в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США. Объем этих расчетов в банке минимальный и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности. Банк не имеет активов в США для их блокировки", - отмечается в сообщении.

"Мы гарантируем сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные. Все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводятся штатно", - добавили в банке.

Также онлайн-сервисы, офисы, банкоматы и карты банка работают без каких-либо изменений или ограничений, отметили в кредитной организации.

Накануне власти США обнародовали очередной пакет санкций, в него, в том числе попали Национальная система платежных карт, расчетный депозитарий СПб-биржи - СПБ банк, а также банки "Авангард", "Международный финансовый клуб", "Ростфинанс", Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.