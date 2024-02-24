Подпавшая под санкции ЕС казахстанская компания находится в процессе ликвидации

Речь идет о ТОО Elem Group, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана

АСТАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Казахстанская компания ТОО Elem Group, в отношении которой ЕС ввел экспортные ограничения в связи с 13-м пакетом антироссийских санкций, находится в процессе ликвидации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Согласно 13-му пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО Elem Group включено в санкционный перечень. Кроме того, ТОО Elem Group, а также ТОО Da Group 22 включены в санкционные списки США", - рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний Минторговли Казахстана "было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной".

"Следует подчеркнуть, что компании, начиная с мая и июня прошлого года соответственно не осуществляют импортную и экспортную деятельность. Более того, в настоящее время ТОО Elem Group находится в процессе ликвидации", - пояснили в министерстве.

В ведомстве заявили, что казахстанская сторона не применяет каких-либо санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако стремится не допустить использования своей территории для обхода санкций стран Запада с тем, чтобы избежать наложения санкций на казахстанские компании.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе из таких стран, как Китай, Индия, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция. В том числе, ЕС ввел экспортные ограничения в отношении компании Elem Group из Казахстана, которая, по мнению Брюсселя, участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады. Товарищество с ограниченной ответственностью Elem Group занимается торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастей.