Молодые специалисты заработали более 1 млрд рублей через платформу "Профессионалы 4.0"

Они смогли реализовать более 3 тыс. проектов, сообщил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Молодые специалисты смогли реализовать более 3 тыс. проектов через онлайн-платформу "Профессионалы 4.0" и заработать более 1 млрд рублей. Об этом сказал генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков на суперфинале конкурса "Лидеры России".

"В настоящий момент уже более 100 крупных компаний и организаций, в том числе и федеральные, и региональные органы исполнительной власти, являются заказчиками. И более 50 тыс. молодых руководителей, специалистов зарегистрировались и стали пользователями этой платформы. Через сервис реализовано более 3 тыс. проектов. Если говорить о денежном эквиваленте, соответственно, специалисты, которые принимали участие в реализации проектов в интересах крупного бизнеса, уже заработали более 1 млрд рублей", - подчеркнул Дюков.

"Газпром нефть" в сотрудничестве с "Лидерами России" развивает онлайн-платформу для привлечения к проектной работе в дистанционном формате молодых специалистов, в том числе в области IT, маркетинга, инженерного дела.

По статистике платформы, наибольшим спросом среди компаний-заказчиков пользуются специалисты IT-сферы - почти треть заказов. Также популярными являются маркетинг и продуктовый подход, растет и количество вакансий в сфере графического дизайна.

Платформа "Профессионалы 4.0" - это цифровое облако фрилансеров для привлечения на конкретные проекты. Заказчики публикуют на платформе задачи и оперативно получают шорт-лист квалифицированных исполнителей, которые готовы выполнить работу в удаленном формате или с частичным посещением офисов. На платформе регистрируются как молодые специалисты, так и опытные эксперты.