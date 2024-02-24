Bloomberg: банки опасаются потрясений в финансовой системе при конфискации активов РФ

Как отметило агентство, полный объем замороженных российских активов в Великобритании неизвестен

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе в случае конфискации российских активов без установления соответствующих правовых норм со стороны Великобритании. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, из-за подобного решения Россия может начать судебное преследование финучреждений. Приоритетом для банков является определенная форма юридической защиты или компенсации от любых будущих исков, которые может подать Россия против отдельных финансовых учреждений, участвующих в конфискации активов. Банкиры и юристы также обеспокоены тем, что масштабные операции по конфискации активов могут подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права.

Как отмечает Bloomberg, полный объем замороженных российских активов в Великобритании неизвестен, но депутат от Лейбористской партии Крис Брайант в 2023 году заявил, что около £26 млрд из активов ЦБ РФ находятся в Великобритании, однако часть из них может храниться в базирующемся в Бельгии международном депозитарии Euroclear. Агентство при этом не уточняет, почему банки требуют проработки правовых норм именно от Великобритании.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе в интервью ТАСС, РФ будет вынуждена действовать симметрично, если западные страны решатся на конфискацию ее резервов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил 11 января, что Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято во взаимодействии с партнерами по Группе семи. О’Брайен напомнил, что лидеры объединения распорядились начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти средства могут быть использованы в интересах Украины.