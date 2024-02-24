24 февраля, 18:04,
обновлено 24 февраля, 18:21

Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Государства Группы семи также планируют пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находившейся в Киеве.

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"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть", - отмечается в документе.

"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики", - добавили лидеры G7. 

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