Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть

Государства Группы семи также планируют пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находившейся в Киеве.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть", - отмечается в документе.

"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики", - добавили лидеры G7.