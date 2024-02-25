WP: ВПК Европы сталкивается с проблемами при наращивании производства оружия для Украины

По данным газеты, в ЕС признают, что смогут предоставить Киеву только половину от ранее поставленной цели в 1 млн 155-мм артиллерийских снарядов к весне

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) сталкивается с серьезнейшими проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post (WP).

По оценкам издания, полное наращивание европейским ВПК производства вооружения "может быть достигнуто слишком поздно" для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь. Как отмечает газета, власти ЕС признают, что смогут предоставить Украине лишь половину от ранее поставленной цели в 1 млн 155-мм артиллерийских снарядов к весне. Это связано с тем, что европейский ВПК сталкивается с системными ограничениями - отсутствие необходимых инвестиций на протяжении многих лет, юридические барьеры для совместного производства, более мелкие рынки вооружений, чем у США. Украинские власти заявили, что им требуется минимум 200 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, однако, как отмечает WP, общий объем производства Европы составляет всего 50 тыс. снарядов в месяц, и лишь часть из них сейчас поставляется на Украину. При этом сами ВСУ, подчеркивает издание, сообщают, что на поле боя сильно уступают в численности российской артиллерии. Украинские войска также вынуждены ограничивать применение различных боеприпасов и снарядов.

Кроме того, продолжает издание, проблемы не ограничиваются только артиллерией. Так, в случае прекращения поставок комплексов противовоздушной обороны Киеву, в ближайшие месяцы у ВСУ могут возникнуть большие проблемы, "при этом нет никаких признаков того, что Россия испытывает нехватку ракет и беспилотников". Источник издания в НАТО назвал проблему ВПК Европы "кризисом, который назревал много лет", отчасти потому, что страны - участницы ЕС не стремились финансировать наращивание мощностей для производства вооружения. При этом военные расходы непопулярны во многих европейских странах.