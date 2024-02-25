В Новосибирской области завод по переработке рапса принесет 1,3 млрд рублей налогов

На полную мощность комплекс планирует выйти в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области от запуска одного из крупнейших в России предприятий по переработке масличных культур - рапса и льна - под Новосибирском до 2029 года составит 1,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области.

"Общий объем инвестиций в проект составит порядка 3,7 млрд рублей. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области в период до 2029 года составит около 1,3 млрд рублей. На полную проектную мощность предприятие планирует выйти в 2026 году. На предприятии будет создано 255 рабочих мест. Общая площадь земельного участка для реализации проекта составляет порядка 42 га", - сообщили в пресс-службе.

В конце сентября на территории Южного промышленно-логистического парка (ПЛП) началось строительство одного из крупнейших в стране производственных комплексов по переработке рапса и льна стоимостью 3,7 млрд рублей. Запуск первой очереди мощностью до 150 тыс. тонн в год планируется в 2024 году, ввод в эксплуатацию второй очереди (до 300 тыс. тонн в год) запланирован на 2025-2026 годы. Создание производства началось на площадке, на которой ушедшая из региона компания Nestle планировала строительство фабрики кормов.

Также на площадке Южного ПЛП будет реализован еще один проект компании, который предполагает производство такой продукции, как глютен, крахмал А и В, пентоза, отруби. Планируемый объем инвестиций в проект составит 5,6 млрд рублей. Мощность переработки будущего комплекса - до 290 тыс. тонн пшеницы и до 200 тыс. тонн муки в год. Мощность комплекса рассчитана на единовременное хранение 50 тыс. тонн зерновых культур. Предприятие выйдет на проектную мощность в 2027 году, а до 2031 года бюджет региона получит в качестве налогов порядка 2,7 млрд рублей.

Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что предприятия агропромышленного комплекса региона увеличили в 2023 году объемы экспортируемой продукции на 33% - до 1,8 млн тонн, в 2023 году в структуре экспорта преобладали масличные и зерновые культуры, а также готовая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности, большим спросом пользовалось рапсовое масло. Экспортировано было различных продуктов на $670 млн. Продукция вывозилась преимущественно в страны Азии, в частности, в Китай, Казахстан, Киргизию, Монголию и Узбекистан.

Власти региона максимально поддерживают создание подобных производств и с 2024 года будут компенсировать до 25% стоимости модернизации и создания объектов переработки масличных культур.