Yonhap: в Южной Корее проверяют фирму, подпавшую под санкции США из-за торговли с РФ

Речь идет о компании Daesung International Trading

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея проводят расследование в отношении южнокорейской компании, подпавшей под американские санкции из-за поставок в Россию. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Министерства иностранных дел Республики Корея.

Южнокорейская компания Daesung International Trading попала в список из 93 иностранных компаний, ограничения против которых были введены 23 февраля. Фирма зарегистрирована в городе Кимхэ в провинции Кёнсан-Намдо, по данным южнокорейских СМИ, ее директором является гражданин Пакистана.

"Мы заблаговременно поделились информацией с США, профильные органы ведут расследование", - заявил южнокорейский чиновник. В Сеуле планируют сотрудничать с Соединенными Штатами и другими странами в целях поддержания санкционного режима.

Как утверждали в Вашингтоне, Daesung International Trading "приобретала в интересах российских конечных пользователей" без разрешения властей США станки, запасные части для станков, оборудование для электроники американского производства.