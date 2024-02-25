Сунак призвал Запад стать смелее в вопросе конфискации российских активов

Премьер-министр Великобритании считает, что Запад должен в первую очередь конфисковать в пользу Украины значительные проценты, которые принесли эти фонды с момента заморозки

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Западные страны должны стать смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в авторской статье для газеты The Sunday Times.

"Мы [западные страны] должны быть смелее в изъятии сотен миллиардов замороженных российских активов", - утверждает премьер. По его мнению, Запад должен в первую очередь конфисковать в пользу Украины значительные проценты, которые принесли эти фонды с момента заморозки. В дальнейшем Сунак призывает страны Большой семерки (G7) найти способы арестовать сами активы для их передачи Киеву.

Лидеры G7 по завершении в субботу онлайн-саммита группы заявили в совместном заявлении, что они намерены принудить РФ компенсировать убытки Украине из замороженных активов и поручают правительствам выработать меры по реализации такой меры.

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".