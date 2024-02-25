Кабмин утвердил строительство круглогодичной дороги в рамках освоения Баимской рудной зоны

Трасса необходима для перевозки грузов от Баимского горно-обогатительного комбината до морского терминала на мысе Наглейнын и в обратном направлении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве круглогодичной автомобильной дороги в Чукотском автономном округе в рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны. Документ опубликован на сайте правительства.

"Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, расположенной на территории Чукотского автономного округа. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения о создании дорожной инфраструктуры в рамках этого проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всесезонная автомобильная дорога необходима для перевозки грузов от Баимского горно-обогатительного комбината в Билибинском муниципальном районе до морского терминала на мысе Наглейнын и в обратном направлении. Также эта дорога может использоваться в рамках северного завоза - для доставки продуктов и товаров жителям города Билибино и ближайших населенных пунктов, добавили в кабмине.

Строительство автодороги предусмотрено в комплексном плане реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, утвержденного по поручению Мишустина, которое он дал по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в 2020 году.

Как пояснили в кабмине, данный проект предполагает строительство и запуск горно-обогатительного комбината, где будут производить концентраты, содержащие медь, золото, серебро и молибден, а также создание необходимой для этого инфраструктуры. "Ежегодно на предприятии будут перерабатывать около 70 млн тонн руды и производить медные и молибденовые концентраты в объеме до 1,4 млн тонн", - отметили в правительстве.

Проект включен в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 года и социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.