Город Санья на Хайнане повысит урожайность квиноа за счет электронных технологий

По информации "Санья жибао", применяемые местными специалистами методы позволяют в кратчайшие сроки обеспечить продуктивные мутации в растениях, вывести новые сорта и быстро адаптировать их к необходимым условиям

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Селекционеры в городе Санья на острове Хайнань при помощи передовых электронных технологий по стимулированию эффективных мутаций и ускорению процесса выращивания растений существенно повысят урожайность зерновой культуры квиноа, которая идеально подходит для обеспечения рациона космонавтов. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, применяемые местными специалистами методы позволяют в кратчайшие сроки обеспечить продуктивные мутации в растениях, вывести новые сорта и быстро адаптировать их к необходимым условиям. Как утверждается, оборудование, при помощи которого достигается нужный эффект, отличается высокой степенью безопасности и не приводит к загрязнению окружающей среды.

Лаборатория, где проводятся соответствующие эксперименты, была создана на Хайнане благодаря усилиям ученых из провинции Цзянсу (Восточный Китай). Объект находится на территории популярного среди китайских и зарубежных туристов района Хайтан (восток Саньи), граничащего с Линшуй-Лиским автономным уездом, который известен в КНР своими превосходными пляжами и великолепными морскими пейзажами. В феврале, как отмечается, специалисты этой селекционной базы собрали очередной урожай квиноа, которое выращивается на острове уже три-четыре года.

Согласно оценке биологов, указанная сельхозкультура в городе Санья созревает на 10-20 дней быстрее, чем в Цзянсу. Таким образом, Хайнань стал приоритетным регионом для выведения новых сортов этих востребованных злаков, которые также встречаются на севере и северо-западе КНР.

Квиноа - древняя зерновая культура, сформировавшаяся 4-5 тыс. лет назад в южноамериканских Андах. Это растение в основном выращивают крестьяне в Перу и Боливии. Его зерна пригодны для изготовления муки и крайне питательны, они богаты белком, крахмалом, клетчаткой, а также аминокислотами и различными микроэлементами. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства признали этот продукт оптимальным для обеспечения продовольствием участников длительных миссий по исследованию Вселенной за пределами Земли.

Хайнань играет важную роль в научно-производственной деятельности по повышению урожайности и выведению новых сортов многих растений. В городе Санья находится солидный семеноводческий кластер, который в будущем должен стать "Селекционной кремниевой долиной" Китая. Власти провинции активно поощряют международные проекты в соответствующей области, постоянно проводят выставки и конференции с участием ведущих специалистов со всего мира, в том числе из России.