СМИ: Чехия за 20 лет получила от ЕС $85,37 млрд дотаций

По информации CTK, страна также отчислила сообществу $37,42 млрд

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Чехия после вступления в Евросоюз в мае 2004 года и до конца 2023 года получила из его фондов 2 трлн крон (около $85,37 млрд) и отчислила в бюджет сообщества 876,6 млрд крон (примерно $37,42 млрд). Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Наиболее крупные дотации, полученные республикой из фондов ЕС, предназначались для развития экономически слабых регионов. Речь идет о 44% от общей суммы выплаченных сообществом средств. Это 893,4 млрд крон ($38,14 млрд).

В сферу чешского сельского хозяйства из фондов сообщества было направлено 509,9 млрд крон ($21,7 млрд). Из этой суммы в качестве прямых дотаций фермерам было выплачено 332,8 млрд крон ($14,2 млрд).

Членство в ЕС для Чехии, как отметило агентство, является финансово выгодным. Объем поступающих из фондов сообщества дотаций ежегодно значительно превышает сумму отчислений в бюджет ЕС. Разница за почти 20 лет участия республики в организации составила в ее пользу более 1,1 трлн крон (около $47 млрд).