В Росатоме отметили необходимость РФ выходить на мировой рынок радиомедицинских услуг

Первый замгенерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров отметил, что такой шаг нужен для их окупаемости

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. России необходимо выйти на мировой рынок услуг в сфере радиодиагностики и радиотерапии, чтобы сделать их окупаемыми. Об этом заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, выступая на Форуме будущих технологий.

"В первую очередь мы должны, конечно же, думать о нашей стране, о том, чтобы всем ее жителям была доступна соответствующая помощь. Но, как все в ядерной сфере, если мы ограничимся рынком внутри нашей страны, это никогда не окупится, даже если государство будет это на 100% финансировать. Поэтому единственный выход - это создание очень высококонкурентных продуктов, которые нужно использовать в первую очередь в нашей стране, но обязательно с ними идти на экспорт", - подчеркнул Комаров.

Форум будущих технологий проходит 13-14 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году его центральной темой определены вопросы развития медицины. Участники из числа ученых, представителей сфер здравоохранения и образования, а также органов власти обсуждают будущее генетических технологий, нейротехнологий, регенеративной медицины и биотехнологий.

Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы - Газпромбанк, госкорпорация "Росатом", правительство Москвы. Генеральный партнер - Сбербанк. Стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт". ТАСС - информационный партнер форума.