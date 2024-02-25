В Зимбабве заявили, что стремятся стать промышленным хабом с помощью РФ

Первый вице-президент страны Константино Чивенга также отметил, что Игры будущего продемонстрировали способность России к самым передовым технологическим решениям

ХАРАРЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Республика Зимбабве ставит задачу сделать мощной свою экономику и создать региональный промышленный хаб с использованием опыта России в области инноваций, научных исследований и передовых технологий. Об этом заявил первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга.

"Зимбабве стремится нарастить производственные мощности своей экономики и стать региональным промышленным хабом с помощью открывшихся возможностей, использовать опыт и наработки России в области инноваций, научных исследований и передовых технологий, - цитирует газета The Sunday Mail первого вице-президента Зимбабве, который был приглашен в качестве почетного гостя на Игры будущего в Казани. - Игры будущего продемонстрировали способность России к самым передовым технологическим решениям. Когда мы посетили университет Иннополис, то поняли, что должны принимать в этом участие. Мы хотим развивать юных зимбабвийцев с раннего детства, чтобы впоследствии они смогли получать образование в таком университете инноваций. Страну надо создавать с помощью инноваций, науки и технологий".

Чивенга также встретился с зимбабвийским студентами, которые по программе президентских стипендий Зимбабве изучают в России медицинские науки, технологии дистанционного зондирования Земли из космоса, авиастроение, фармакологию. По словам первого вице-президента, Зимбабве считает своим приоритетом развитие высшего образования для вхождения к 2030 году в число стран со средним уровнем доходов населения.

Ранее Чивенга выразил готовность Зимбабве развивать сотрудничество с Россией в области инвестиций в сельское хозяйство. Он также посетил Казанский вертолетный завод и выразил благодарность РФ за передачу знаний и технологий, заявил о признательности Зимбабве России за подготовку пилотов для вертолетов создаваемой при российской поддержке службы санавиации.