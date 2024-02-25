На ЗАЭС опровергли информацию "Укрэнерго" о вводе в работу высоковольтной линии 330 кВ

Как отметили на станции, энергоснабжение по-прежнему обеспечено за счет одной линии 750 кВ

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Энергоснабжение Запорожской атомной станции (ЗАЭС) по-прежнему обеспечено за счет одной линии 750 кВ. Информация "Укрэнерго" о вводе в работу высоковольтной линии 330 кВ не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"В настоящее время энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено все так же за счет линии 750 кВ "Днепровская". Информация "Укрэнерго" о вводе в работу высоковольтной линии 330 кВ "Феросплавная-1" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 21 февраля заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 кВ из-за неисправности на украинской стороне. Директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина 23 февраля сообщила ТАСС, что украинская сторона уведомила руководство электростанции, что ремонтные работы на отключенной линии 330 кВ завершат не раньше 1 марта. Это вызывает обеспокоенность руководства ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.