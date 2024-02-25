В центре Петербурга открылось рекордное за пять лет число магазинов локальных брендов

При этом 90% из них пришлось на российские бренды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Рекордное за пять лет количество магазинов в формате стрит-ретейла открылось на торговых улицах Санкт-Петербурга. При этом 90% из них пришлось на российские бренды, сообщила ТАСС руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в городе Анна Лапченко.

"В 2023 году на центральных торговых коридорах города открылось рекордное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров за последние пять лет - 87. Подобный ажиотаж фешен-ретейлеров был отмечен определенно благодаря активности российских брендов, на которые пришлось более 90% всех открытий", - сказала она.

Как отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, в 2023 году завершилась основная ротация арендаторов, связанная с уходом международных брендов и передачей бизнеса партнерам. Большую часть площадей, которые освободились после ухода иностранных брендов, заняли российские ретейлеры, среди которых Melon Fashion Group, Lime, "Стокманн", "Снежная королева", Gloria Jeans, Sela.

Мультибренды

Доля российских игроков среди арендаторов торговых центров Петербурга за последние два года увеличилась с 70% до 81%. "Локальные бренды не только расширяли свое присутствие в торговых центрах, но и обновляли концепции своих магазинов: расширяли ассортимент, добавляли актуальные модели и лимитированные коллекции, расширяли охват аудитории (к женской добавляли мужскую и детскую), выводили новые бренды. Например, Zarina запустила мужскую линейку одежды, "Снежная королева" представила бренд Neohit, а Melon Fashion Group - бренд Idol", - рассказала Хакбердиева.

По ее словам, уход международных ретейлеров привел к появлению российских мультибрендовых магазинов с одним основным брендом. Например, Amazing Red (основной бренд - Puma), Bootwood (основной бренд - Timberland), Trendzone (основной бренд - New Balance), Sneaker Box (основной бренд - Reebok) и другие.

"Локальные фешен-бренды активно выходили на рынок стрит-ретейла Петербурга в 2023 году и в 2024 российские ретейлеры успешно продолжают занимать нишу, сохраняя качество и вариативность предложения на уровне", - отметила Анна Лапченко. По словам эксперта, из-за ограниченного количества свободных торговых помещений на основных фешен-коридорах города после ажиотажного 2023 года можно ожидать, что локальные ретейлеры начнут осваивать новые локации, а количество открытий магазинов одежды, обуви и аксессуаров незначительно, но сократится.