Мэр Лондона предложил конфисковать имущество бизнесменов РФ для помощи украинским беженцам

Сумма предлагаемого к конфискации имущества составляет $1,4 млрд, сообщила радиостанция LBC

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан предложил конфисковать имущество подпавших под санкции российских бизнесменов на сумму £1,1 млрд ($1,4 млрд), чтобы затем продать его и направить вырученные средства на строительство 4 тыс. домов, в том числе для беженцев с Украины. Об этом сообщила радиостанция LBC со ссылкой на письмо градоначальника министру регионального развития и жилищного строительства Великобритании Майклу Гоуву.

"Помимо неизменной поддержки Украины <...>, нам также необходимо принять более сильные меры у себя в стране, - указал Хан. - Новый анализ мэрии показывает, что в случае продажи имущества на сумму £1,1 млрд, которое, по данным [неправительственной организации] Transparency International (признана нежелательной в РФ - прим. ТАСС), было приобретено россиянами, обвиненными в коррупции или связях с Кремлем, мы получим достаточное финансирование для [строительства] более 4 тыс. домов низкой стоимости. Это подразумевает предоставление доступного жилья некоторым украинцам, которые обосновались в Лондоне после бегства с Украины".

В субботу глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газет Politico и The Sun написали, что западные союзники Украины должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях оказания поддержки Украине, в числе которых изъятие замороженных активов РФ.