QatarEnergy планирует к 2030 году нарастить производство СПГ до 142 млн тонн в год

По словам главы компании Саада бен Шариды аль-Кааби, QatarEnergy обнаружила дополнительные запасы газа, которые позволяют включить в существующий план расширения месторождения Северное производство еще 16 млн тонн СПГ в год

ДУБАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Катарская государственная компания QatarEnergy объявила об очередном этапе расширения производства сжиженного природного газа (СПГ) в рамках разработки западной части месторождения Северное.

Как заявил в воскресенье государственный министр Катара по вопросам энергетики и глава QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби, компания обнаружила дополнительные запасы газа, которые позволяют включить в существующий план расширения месторождения Северное производство еще 16 млн тонн СПГ в год и довести совокупную мощность до 142 млн тонн в год к концу десятилетия.

Катар входит в тройку стран - лидеров по запасам природного газа и является одним из крупнейших в мире производителей СПГ. Изначально проект расширения месторождения Северное был рассчитан до 2026 года и предполагал увеличение производственных мощностей Катара с 77 млн до 126 млн тонн СПГ в год.

Северное - Южный Парс - гигантское нефтегазовое месторождение площадью 9,7 тыс. кв. км. Оно расположено в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.