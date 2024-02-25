Белый дом признал, что экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и союзники намерены проводить "терпеливую и кропотливую работу" по введению новых рестрикций против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что экономика России остается устойчивой, несмотря на антироссийские санкции. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы", - ответил он на просьбу журналистки прокомментировать сообщения американских СМИ, что российская экономика по итогам 2023 года опередит по темпам роста США и Европу, увеличившись на 3,6%.

Он вновь выступил с утверждением, что США и союзники намереваются далее проводить "терпеливую и кропотливую работу" по введению новых санкций против России, чтобы сократить ее возможности.

Кроме того, Салливан выступил с утверждением, что успех российской экономики заключается в "огромных расходах российского правительства на вооруженные силы". "То, что они делают, - это расходование резервов. Они наполовину или даже больше истощили военный запас, который у них был до войны. И это будет иметь цену для России в долгосрочной перспективе. Они не в состоянии пополнить запасы базовых технологий, которые могли бы превратить Россию в экономику XXI века", - полагает представитель Белого дома.

Между тем в начале февраля президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности, несмотря на самое большое в мире количество санкций, применяемых против российской стороны. Он подчеркнул, что используемые США инструменты не действуют.

В середине февраля первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика находится в настоящий момент "на территории позитивного роста".