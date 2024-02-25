В "Ростфинансе" прокомментировали санкции США

Они не повлияют на деятельность банка, сообщила финансовая организация

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции США не повлияют на деятельность банка "Ростфинанс". Об этом финансовая организация сообщила в Telegram-канале.

"Действия США никак не повлияют на стратегию развития банка и исполнение банком своих обязательств перед клиентами", - говорится в сообщении. Отмечается, что кредитная организация развивалась и держала свои активы в России.

В "Ростфинансе" сообщили, что "все подразделения банка, операции по картам, вкладам, кредитам, денежные переводы физических и юридических лиц внутри страны продолжают работать в стандартном режиме без ограничений". Переводы юридических лиц в валюте за границу приостановлены до получения комментариев от банков-контрагентов по завершению взаиморасчетов.

В банке отметили, что заранее обеспечили переход на новое приложение, которое доступно для скачивания клиентам.

23 февраля Минфин США, помимо "Ростфинанса", внес в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт, банки "Авангард", "Международный финансовый клуб", Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.