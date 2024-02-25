Глава Минэкономразвития возглавит делегацию РФ на министерской конференции ВТО в ОАЭ

В ведомстве сообщили, что одним их ключевых вопросов конференции является продолжение дискуссии о реформе Всемирной торговой организации

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым примет участие в 13-й Министерской конференции (МК-13) Всемирной торговой организации (ВТО) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках подготовки к МК-13 представители РФ активно участвовали в деятельности всех рабочих органов и переговорных групп ВТО. В условиях проводимой по поручению президента переориентации внешней торговли на новые рынки и выстраивания связей с перспективными партнерами ВТО остается для России значимой переговорной площадкой", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Там сообщили, что в числе ключевых вопросов конференции - продолжение дискуссии о реформе ВТО и совершенствование процедуры разрешения споров и разблокировка апелляционного органа.

Также в повестке - продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных, подготовка соглашения по электронной торговле и соглашения по упрощению инвестиций в целях развития, программа будущих переговоров в аграрной сфере, а также второе соглашение по рыбным субсидиям. Среди тем для обсуждения - соответствие нормам ВТО пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС.

ВТО проведет 13-ю Министерскую конференцию в Абу-Даби. Мероприятие стартует 26 февраля 2024 года.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО. Обычно такие форумы проводятся раз в два года. 12-я Министерская конференция состоялась в июне 2022 года в Женеве. Согласно решению Генерального совета, 14-я Министерская конференция ВТО пройдет в Камеруне.