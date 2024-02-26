В Думу внесут законопроект об уплате штрафа за неоплаченную парковку со скидкой в 50%

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что нововведения не будут касаться правил остановки и стоянки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, который дает водителям возможность заплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в 50%, если он уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Текст законопроекта, который в понедельник, как ожидается, будет внесен в Госдуму, есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас размер штрафа за неоплату парковки устанавливают сами регионы. Например, в Москве он составляет 5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 3 тыс. рублей. Скидка на оплату в 50% на этот вид нарушения не распространяется. Такую возможность можно закрепить только на федеральном уровне, то есть в КоАП РФ, объяснил ТАСС один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Считаю, что нам на федеральном уровне нужно закрепить норму, в соответствии с которой предусматривается скидка на штраф в 50% за нарушение правил парковки. Это не касается правил остановки и стоянки: они уже регулируются на федеральном уровне. Речь идет именно о платной парковке. Регион сам устанавливает стоимость платной парковки, минимальное и максимальное время, границы парковки и так далее", - подчеркнул Нилов.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта региональное законодательство в субъектах РФ будет приведено с ним в соответствие. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, региональными законами за неоплату парковки устанавливаются административные штрафы в размерах, "которые в нынешних условиях падения реальных доходов являются слишком обременительными для большинства водителей".

"Принятие законопроекта позволит улучшить материальное положение лиц, совершивших административное правонарушение, предусмотренное законами субъектов РФ за неуплату размещения транспортного средства на платной городской парковке", - сказано в пояснительной записке.