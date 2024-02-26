"Известия": ФНС усиливает контроль за крупными должниками

По данным издания, Федеральная налоговая служба распорядилась с начала 2024 года представлять информацию о должниках, имеющих недоимку свыше 50 млн рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) усиливает контроль за должниками с недоимкой свыше 50 млн рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма ФАС территориальным органам.

Отмечается, что ФНС распорядилась с начала 2024 года представлять информацию о должниках, имеющих недоимку свыше 50 млн рублей. Такое поручение служба дала своим территориальным органам - управлению по субъектам РФ и межрегиональным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам и по управлению долгом.

В пресс службе ФНС газете сказали, что вводимые меры нужны налоговым органам для оценки причин, которые привели к возникновению долга. Также оценивается необходимость предоставления недоимщикам господдержки.

Из документа ФНС следует, что список таких должников будет формироваться ежемесячно, под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, которые проходят процедуры банкротства.

Отмечается, что налогоплательщиков могут исключить из списка, если они полностью или частично погасили долг. Другими основаниями являются предоставление отсрочки или миграция недоимщика, в этом случае на учет его ставит инспекция или управление ФНС принимающего региона.