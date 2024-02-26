ФАС сообщила о росте средней стоимости авиабилетов в России на 6,3% с 2019 года

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов отметил, что для жителей туристических регионов должен быть создан отдельный тариф на билеты, который будет субсидироваться государством

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средний чек на авиабилеты в России в 2023 году по сравнению с доковидным 2019-м вырос на 6,3%. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов в интервью газете "Известия".

"Мы фиксировали рост стоимости на авиабилеты. Но хочу сказать, что в целом средний чек по 2023 году по сравнению с 2019-м (не сравнивая с ковидными годами, где были субсидии на авиаперевозки, поэтому билеты были ниже в цене) вырос на 6,3%. То есть это не такой высокий рост даже с учетом накопленной инфляции, - сообщил Иванов. - Сегодня мы видим, что есть существенный рост цен на авиабилеты по ряду туристических направлений. У нас уже были прецеденты, когда для жителей отдельных регионов был установлен фиксированный тариф. Сейчас это работает на Дальнем Востоке".

Он добавил, что для жителей туристических регионов России также должен быть создан отдельный тариф, который будет субсидироваться государством. По словам Иванова, ФАС подготовила предложения по "защите" жителей таких регионов, сейчас они рассматриваются в правительстве.