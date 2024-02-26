В Республике Корея намерены усилить борьбу с обходом санкций против России

В южнокорейском Министерстве торговли, промышленности и энергетики заявили, что планируют еще тщательнее реализовывать экспортный контроль в сотрудничестве с профильными государственными органами

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея усилят контроль за соблюдением торговых санкций против РФ и Белоруссии, будут бороться с попытками их обхода. Об этом сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

"Министерство планирует вместе с профильными органами усилить борьбу с нелегальным экспортом товаров, на которые нужно получить разрешение в соответствии с изменениями, вступившими в силу 24 февраля и расширившими список такой продукции", - отметили в Сеуле. С 24 февраля заработали ограничения в отношении 682 видов товаров, в том числе автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 л.

"Министерство и профильные органы, включая МИД, таможенную службу, разведку, благодаря взаимодействию друг с другом и с дружественными странами выявляют компании, которые обходят ограничения и ведут нелегальный экспорт в Россию через третьи страны, увеличивается и число наказанных", - утверждали в ведомстве. 23 февраля США объявили о введении санкций в отношении южнокорейской компании, которая якобы занималась поставками американских станков в РФ.

"Мы намерены еще тщательнее реализовывать экспортный контроль в сотрудничестве с профильными государственными органами, поскольку ожидаем, что число попыток обойти экспортный контроль и количество поставок по обходным путям возрастет", - считают в министерстве.

После начала специальной военной операции Республика Корея ввела санкции против РФ, а Москва добавила южнокорейскую сторону в список недружественных стран.