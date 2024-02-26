Эксперт спрогнозировал цену на нефть в 2024 году в районе $80 за баррель

Президент японской нефтяной корпорации Idemitsu Kosan Сюнъити Кито считает, что в 2024 году спрос поднимется еще более чем на 1 млн баррелей в сутки

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Цена на нефть в 2024 году будет колебаться в коридоре между $70 и $90 за баррель, а спрос увеличится примерно на 1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущим годом, несмотря на замедление темпов роста в Китае. Такое мнение в интервью газете Nikkei высказал президент японской нефтяной корпорации Idemitsu Kosan Сюнъити Кито.

"В 2023 году спрос на нефть увеличивался на волне восстановления мировой экономики после пандемии, он вырос более чем на 2,25 млн баррелей в день по сравнению с показателем предыдущего года, - отметил он. - В нынешнем году благодаря росту потребления в Индии и других странах глобального Юга спрос поднимется еще более чем на 1 млн баррелей в сутки".

"Странам - производителям нефти, в первую очередь Саудовской Аравии, - полагает бизнесмен, - для поддержания бюджета и проведения структурных реформ нужна, как представляется, цена на нефть в районе $80 за баррель. Думаю, что в 2024 году она будет колебаться в коридоре между $70 и $90".

"Считалось, что восстановление Китая после пандемии придаст импульс повышению спроса на нефть, - напомнил глава корпорации. - Однако экономика Китая в целом находится не в лучшей форме, не наблюдается ожидавшегося ее роста. В то же время не думаю, что спрос на нефть там сильно сократится".

"В Японии, - отметил бизнесмен, - спрос на нефть достиг пика в 1999 году. С тех пор он ежегодно снижается где-то на 2%. Однако в Азии в целом все еще наблюдается увеличение спроса на нефть. При этом есть ощущение, что его сокращение произойдет раньше, чем ожидалось. Важным поворотным моментом в этом плане может стать 2030 год".

По прогнозу Международного энергетического агентства, в абсолютном значении спрос на нефть в мире в 2024 году достигнет рекордных 103 млн баррелей в сутки.