26 февраля, 04:54
Мировые цены на нефть

Эксперт спрогнозировал цену на нефть в 2024 году в районе $80 за баррель

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент японской нефтяной корпорации Idemitsu Kosan Сюнъити Кито считает, что в 2024 году спрос поднимется еще более чем на 1 млн баррелей в сутки

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Цена на нефть в 2024 году будет колебаться в коридоре между $70 и $90 за баррель, а спрос увеличится примерно на 1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущим годом, несмотря на замедление темпов роста в Китае. Такое мнение в интервью газете Nikkei высказал президент японской нефтяной корпорации Idemitsu Kosan Сюнъити Кито.

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"В 2023 году спрос на нефть увеличивался на волне восстановления мировой экономики после пандемии, он вырос более чем на 2,25 млн баррелей в день по сравнению с показателем предыдущего года, - отметил он. - В нынешнем году благодаря росту потребления в Индии и других странах глобального Юга спрос поднимется еще более чем на 1 млн баррелей в сутки".

"Странам - производителям нефти, в первую очередь Саудовской Аравии, - полагает бизнесмен, - для поддержания бюджета и проведения структурных реформ нужна, как представляется, цена на нефть в районе $80 за баррель. Думаю, что в 2024 году она будет колебаться в коридоре между $70 и $90".

"Считалось, что восстановление Китая после пандемии придаст импульс повышению спроса на нефть, - напомнил глава корпорации. - Однако экономика Китая в целом находится не в лучшей форме, не наблюдается ожидавшегося ее роста. В то же время не думаю, что спрос на нефть там сильно сократится".

"В Японии, - отметил бизнесмен, - спрос на нефть достиг пика в 1999 году. С тех пор он ежегодно снижается где-то на 2%. Однако в Азии в целом все еще наблюдается увеличение спроса на нефть. При этом есть ощущение, что его сокращение произойдет раньше, чем ожидалось. Важным поворотным моментом в этом плане может стать 2030 год".

По прогнозу Международного энергетического агентства, в абсолютном значении спрос на нефть в мире в 2024 году достигнет рекордных 103 млн баррелей в сутки. 

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