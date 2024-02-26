Россия продолжает развиваться благодаря природным ресурсам и научному потенциалу, заявил международный обозреватель Но Чжу Хён в статье, опубликованной ЦТАК

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Санкции США не подорвали экономику России, которая продолжает развиваться благодаря природным ресурсам и научному потенциалу. Подобное давление не приведет к пересмотру курса российских властей. Такую оценку получили новые американские санкции в статье международного обозревателя Но Чжу Хёна, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Журналист отметил, что США с начала специальной военной операции на Украине ввели несколько тысяч санкций против РФ и что в новых ограничениях, объявленных в связи со второй годовщиной СВО, фактически нет ничего нового. "Но можно понять, что нисколько не изменилось внутреннее желание США нанести России стратегическое поражение, размахивая гниющей санкционной дубиной в то время, когда марионеточная клика Зеленского слаба и испытывает нехватку [снарядов] на поле боя", - считает он.

"Вопреки намерениям США российская экономика продолжает укрепляться во многих отраслях благодаря богатым природным ресурсам и собственному научно-техническому потенциалу. В западных же странах жизнь простых граждан испытала удар, разрыв экономических связей с Россией обошелся в $1,5 трлн ущерба", - указал обозреватель.

"Международные эксперты говорят, что США и Запад рубят ветку, на которой сидят, вводя односторонние санкции против России", - добавил Но Чжу Хён. "Темное будущее США стало заложником их собственного санкционного давления в отношении суверенных стран", - полагает он.

"США ввели крупнейшие в истории санкции против России, но это совершенно не может поменять самостоятельный курс правительства РФ и не сломит твердую волю ее народа и армии сопротивляться империализму", - заключил обозреватель.