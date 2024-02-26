В ЕАБР назвали внутренний спрос важным фактором роста ВВП Белоруссии в январе

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют, что в 2024 году экономика республики будет расти быстрее, чем в последние 10 лет

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают внутренний спрос важным фактором роста валового внутреннего продукта (ВВП) Белоруссии в январе на 2,8%.

"Вышедшие данные подтверждают, что внутренний спрос остается важным фактором роста экономики. Ожидаем рост ВВП на уровне около 2% по итогам 2024 года", - говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

Эксперты напомнили, что по итогам января 2024 года рост ВВП составил 2,8%. "Расширение ВВП поддерживается ростом промышленности (+5,4% г/г), сельского хозяйства (+4,3% г/г), оптовой (+10,3% г/г) и розничной торговли (+9,9% г/г), - отметили в ЕАБР. - Помимо розничного товарооборота выросли инвестиции в основной капитал (+3,3% г/г) за счет увеличения приобретения машин и оборудования (+36,4% г/г) при существенном снижении строительно-монтажных работ (-12,8% г/г)".

Согласно прогнозным параметрам развития страны на 2024 год, власти ожидают роста ВВП на 3,8%. В 2023 году ВВП вырос на 3,9%. Эксперты ЕАБР отмечали, что, по их прогнозам, в 2024 году экономика Белоруссии будет расти быстрее, чем в последние 10 лет.