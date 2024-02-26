ФАС выявила у "Яндекс Такси" нарушения, связанные с завышением цен

За 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей, заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения у "Яндекс Такси", которые связаны с завышением цен на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров. За 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей, заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов в интервью "Известиям".

"Они (жалобы - прим. ТАСС) связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе "Яндекс Gо" ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах "Яндекса", - сообщил Иванов.

Замруководителя ведомства уточнил, что плата, взимаемая с перевозчиков, сейчас слишком высокая. Она составляет 28%. Ее необходимо снизить до конкурентного уровня. Агрегатор пока не исполнил требование, отметили в ФАС.

На вопрос "Известий" об инициативе депутатов установить порог максимального роста цен на такси, представитель ФАС ответил, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. "Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт", - пояснил он.

Алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. Сейчас ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к "Яндекс Такси". Однако возможности проверки "Яндекс Такси" ограничены мораторием, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования, подчеркнул Иванов в интервью газете.

Постановление о моратории на проверки для IТ-компаний было утверждено правительством в марте 2022 года. Согласно документу, плановые проверки органов государственного и муниципального контроля в отношении IT-компаний из госреестра не будут проводиться по 31 декабря 2024 года.