Дипломат РФ заявила, что 87% электроэнергии производится на основе чистых источников

По словам Натальи Степкиной, одним из аспектов профильной политики РФ в сфере экологии является обеспечение экологической безопасности при добыче и использовании природных ресурсов

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Российский топливно-энергетический комплекс генерирует 87% электроэнергии на основе чистых источников. Об этом в ходе круглого стола по экологии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказала советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина.

"Российская Федерация остается одним из ключевых игроков на мировых энергорынках, являясь надежным и ответственным поставщиком доступных, высококачественных, экологичных источников энергии, - сказала Степкина. - Российский топливно-энергетический комплекс - один из наиболее экологичных в мире: так, 87% электроэнергии производится на основе чистых источников".

По ее словам, один из аспектов профильной политики РФ в сфере экологии - это обеспечение экологической безопасности при добыче и использовании природных ресурсов. "Россия осознает всю полноту ответственности, лежащую на отраслях топливно-энергетического комплекса, по воздействию на окружающую среду и повышает чистоту использования ископаемых видов топлива", - указала дипломат. Она отметила, что приоритетом в экологической политике РФ является снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. "Россия внедряет более строгие нормативы по выбросам для промышленных предприятий и поддерживает развитие экологически чистых технологий", - сказала Степкина.

Она подчеркнула, что сохранение уникальных природных ресурсов России - одна из важнейших задач экологической политики РФ. По ее словам, для этого в России создаются заповедники, национальные парки и резерваты, а также ограничивается промышленная деятельность в экологически важных регионах.

В секретариате ШОС в понедельник состоялся круглый стол на тему "Экологическая безопасность". В нем приняли участия постоянные представители стран-участниц при Секретариате ШОС, представители ООН, экологических ведомств КНР и китайских компаний.

2024 год в Шанхайской организации сотрудничества объявлен Годом экологии.