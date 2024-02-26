ВТБ к 2026 году намерен увеличить число зарплатных клиентов до 11 млн

В банке заявили, что в 2024 году планируют перестроить работу с компаниями - работодателями, сместив акцент со стандартных продуктов на индивидуальные запросы и потребности организаций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ планирует в рамках своей новой трехлетней стратегии нарастить число зарплатных клиентов банка к 2026 году как минимум на 40%, с 8 млн до 11 млн. Об этом в рамках стратегической недели ВТБ заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков, сообщила пресс-служба банка.

По итогам 2023 года число зарплатных клиентов ВТБ достигло 8 млн человек (рост за год - на 10%).

"Рынок зарплатных проектов сегодня очень конкурентный, поэтому мы будем и в дальнейшем предоставлять клиентам выгодные сервисы в режиме 24/7. Развитие этих проектов будет для нас одной из принципиальных задач на ближайшие три года, за которые мы намерены увеличить число зарплатных клиентов на 40% - до 11 млн человек", - отметил Горшков.

В банке добавили, что в 2024 году ВТБ намерен перестроить работу с компаниями - работодателями, сместив акцент со стандартных продуктов на индивидуальные запросы и потребности организаций. "Зарплатные клиенты получат более выгодные условия не только по кредитным продуктам, но и по вкладам, что станет нововведением на российском рынке. Для активных клиентов, которые регулярно получают зарплату или переводят ее на счета в ВТБ, банк планирует отменить комиссии за услуги в устройствах самообслуживания и по всем переводам по номеру телефона через СБП (Система быстрых платежей - прим. ТАСС) в сумме до 1 млн рублей в месяц", - уточнили в пресс-службе.

В целом в рамках новой стратегии ВТБ за три года намерен почти удвоить объем рублевых сбережений розничных клиентов - с 6,2 трлн до более чем 11 трлн рублей. Число клиентов с регулярным пополнением своих счетов должно вырасти на 70% - до 25 млн человек. Также уже в этом году на фоне роста спроса россиян на альтернативные инструменты, банк планирует расширить линейку продуктов в юанях и запустить накопительный счет в китайской валюте.

Кроме того, ВТБ планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40%, следует из стратегии.

В конце 2023 года наблюдательный совет ВТБ определил основные цели стратегии банка на 2024-2026 годы. Тогда же сообщалось, что представить новую стратегию топ-менеджмент ВТБ планирует в начале первого квартала 2024 года.