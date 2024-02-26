В ЮГК заявили, что санкции США не отразятся на операционной деятельности компании

При продаже золота и покупке оборудования компания ведет расчеты в рублях или валютах дружественных стран, говорится в сообщении ЮГК

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Внесение группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в санкционные списки США не повлияет на операционную деятельность компании. ЮГК еще с 2022 года приостановила расчеты в долларах США, при продаже золота и покупке оборудования компания ведет расчеты в рублях или валютах дружественных стран, говорится в сообщении ЮГК.

"ПАО "Южуралзолото группа компаний", одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о том, что включение компании в американские санкционные списки с 23 февраля не окажет влияния на операционную деятельность. ЮГК продолжает производство и реализацию золота в соответствии с утвержденным планом", - говорится в сообщении.

В ЮГК добавили, что компания не имеет активов за пределами России и не взаимодействует с американскими юридическими лицами или гражданами. "Еще с 2022 года мы приостановили расчеты в долларах США. Продавая золото и приобретая иностранное оборудование, мы ведем расчеты в рублях или в валютах дружественных стран", - отметили в компании.

23 февраля Минфин США включил в санкционный список "Южуралзолото" и президента ЮГК Константина Струкова. В список также включены ООО "Управляющая компания ЮГК", ООО "Соврудник", АО "Коммунаровский рудник", которые входят в ЮГК.