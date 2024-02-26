"ТКС Холдинг" зарегистрировался в специальном административном районе на острове Русский

Он стал 70-й компанией, зарегистрированной в САР

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "ТКС Холдинг" (головная структура "Тинькофф банка") зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока.

"26 февраля 2024 года МКПАО "ТКС Холдинг" стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский. 15 января 2024 года акционеры кипрской TCS Group Holding Plc приняли решение о редомициляции в Россию. 8 февраля 2024 Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО "ТКС Холдинг", листинг которых осуществлен на Московской бирже", - говорится в сообщении.

Как отмечает КРДВ, на острове Русский по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока уже действуют 70 компаний - участников САР с активами более 5,5 трлн рублей.

"Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов - российских и международных, повышая эффективность корпоративного управления бизнеса. Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно", - приводятся в сообщении слова председателя "Тинькофф банка" Станислава Близнюка.

Ранее Близнюк сообщал, что перерегистрация "ТКС холдинга" с Кипра в САР на остров Русский может завершиться в первом квартале 2024 года.

В САР на дальневосточном острове Русский перерегистрировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" - основной акционер TCS Group с апреля 2022 года, ее доля составляет 35%.