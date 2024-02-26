"Ведомости": россияне в 2023 году потратили на доставку продуктов почти 918 млрд рублей

По данным газеты, это на 47% больше суммы, потраченной в 2022 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россияне в 2023 году потратили 917,5 млрд рублей на заказ продуктов в интернете, что на 47% больше суммы, потраченной в 2022 году. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Infoline.

При это издание отметило, что аналитическая компания Data Insight оценила объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году в 781 млрд рублей. Эта категория стала самой популярной среди всех видов онлайн-доставки продуктов питания. Организация не учитывала категорию dry-food (например, доставка круп и другой аналогичной продукции), пишет газета.

В четвертом квартале 2023 года рынок онлайн-продаж продовольствия показал наибольший прирост - 57%, в то время как в третьем квартале этот показатель составлял 55%. По словам генерального директора компании "Infoline-аналитика" Михаила Бурмистрова, такой рост обусловлен увеличением продаж продовольствия через маркетплейсы, включая возможность самовывоза. Он рассказал "Ведомостям", что этому способствовали промоакции и бонусы на самовывоз, поскольку сейчас наблюдается дефицит курьеров, что приводит к увеличению стоимости доставки, особенно в случае срочных заказов.

В IV квартале 2023 года в Ozon отметили увеличение заказов продуктов через самовывоз, сообщил "Ведомостям" представитель площадки. Однако это не привело к уменьшению курьерской доставки Ozon fresh, подчеркнул он. "Рост популярности доставки продуктов Ozon fresh через пункты выдачи товаров мы связываем с тем, что такой канал получения товаров становится все более доступным: на конец года к системе было подключено около 1/5 всех пунктов", - сказал он.

Тренд на самовывоз будет развиваться и дальше в ближайшем будущем, считает Бурмистров. Как считают опрошенные "Ведомостями" аналитики, будет наращивать объемы экспресс-доставка, так как у нее остаются лояльные покупатели, готовые платить за скорость.