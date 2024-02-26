Казахстан перевез по коридору Север - Юг 2,1 млн тонн грузов в 2023 году

Заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин поручил активизировать работу по увеличению пропускной способности маршрута

АСТАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Объем грузов, перевезенных Казахстаном по железной дороге по транспортному коридору Север - Юг, в 2023 году составил 2,1 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам совещания с участием заместителя премьер-министра республики Серика Жумангарина.

"По итогам 2023 года объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом по коридору Север - Юг составил 2,1 млн тонн, что на 4% больше предыдущего года", - сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров. По его словам, для улучшения сервиса, сокращения времени доставки грузов и предоставления услуг по принципу единого окна в рамках данного транспортного коридора железнодорожные администрации Казахстана, России и Туркмении планируют создать совместное предприятие.

По итогам совещания Жумангарин поручил активизировать работу по увеличению пропускной способности транспортного коридора Север - Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Международный коридор Север - Юг, в рамках которого налажена транспортировка грузов между казахстанским портом Актау и северными портами Ирана, является перспективным направлением в свете развития альтернативных торговых маршрутов. Его восточная ветка пролегает через Мангистаускую область Казахстана.