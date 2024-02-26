Почти 20% жителей Запорожской области получили региональные социальные выплаты в 2023 году

Общая сумма выплат составила около 6 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек получили различные виды региональных социальных выплат в Запорожской области на общую сумму почти 6 млн рублей в 2023 году, это около 20% от всех жителей региона. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра труда и социальной политики Запорожской области Светлана Кривонос.

По ее данным, в области с 1 июля 2022 года действуют 10 видов социальных выплат. Это выплата по беременности, при рождении ребенка, на ребенка от 0 до 18 лет, матерям-одиночкам, инвалидам, выплата по уходу за инвалидами 1-й группы, детьми-инвалидами и гражданами старше 80 лет, ветеранам войны и другие.

"Территориальными управлениями социальной защиты министерства труда и социальной политики Запорожской области осуществляются единовременные и ежемесячные социальные выплаты. В течение 2023 года обратились более 100 тыс. [человек]. Передано выплат населению на почти 6 млн рублей. От общего числа жителей области - это 590 тыс. человек, примерно 20% населения получают различные социальные выплаты", - рассказала Кривонос.

Она уточнила, что все эти выплаты - региональные, они оформляются не в Социальном фонде России. Они действуют до 1 января 2025 года, но вероятно, будут продлены, отметила замминистра.