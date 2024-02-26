Кабмин направит регионам 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Направим российским субъектам 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта", - указал он.

По словам Мишустина, средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений. "Чтобы снижалась их аварийность, а жители получали качественные услуги", - пояснил он. "Потому что чистая вода и тепло в доме - это то, что в первую очередь влияет на комфорт жизни людей", - добавил глава кабмина.

Премьер сообщил, что за время реализации "инфраструктурного меню" его инструменты доказали эффективность. "С его помощью в регионах ежегодно ремонтируются и вводятся в эксплуатацию не только объекты жилищно-коммунального хозяйства, но и детские садики, школы. Приводятся в надлежащее состояние дороги, обновляется общественный транспорт", - перечислил конкретные решения председатель правительства РФ.

Мишустин уверен, что благодаря такой поддержке регионы смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети.