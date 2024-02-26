Минфин в рамках БРИКС представит идеи по развитию мировой валютно-финансовой системы

В частности, в рамках министерской встречи будут обсуждаться перспективы развития мировой экономики, и усиление сотрудничества между фондовыми биржами стран-участниц объединения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Российской Федерации, которая пройдет 27 февраля, представит инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"27 февраля в Сан-Паулу (Бразилия) на полях министерской встречи "Группы 20" состоится заседание министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Это станет первым очным мероприятием финансового трека БРИКС с участием представителей стран, ставших полноформатными членами объединения с 1 января 2024 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов расскажет о приоритетах российского председательства на финансовом треке объединения и представит флагманскую инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы", - говорится в сообщении.

Также на повестке встречи - обсуждение таких вопросов, как перспективы развития мировой экономики, состояние экономик стран БРИКС; запуск работы научно-исследовательской сети БРИКС по финансам; усиление сотрудничества между фондовыми биржами стран БРИКС и расширение сотрудничества в сфере страхования и перестрахования в рамках делового совета БРИКС.

Кроме того в рамках министерской встречи будет обсуждаться совершенствование механизма функционирования пула условных валютных резервов стран БРИКС и выпуск очередного экономического бюллетеня, посвященного состоянию экономик стран БРИКС в условиях повышенных процентных ставок, взаимодействие в платежной сфере, обеспечение информационной безопасности финансового сектора и применение финансовых технологий.

С 1 января 2024 года страной - председателем БРИКС стала Россия, а к союзу присоединились еще пять членов.