VK запустил бета-версии генеративного ИИ в своих сервисах

В частности, в "Почте Mail.ru" нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли, а в "Облаке Mail.ru" и "Заметках Mail.ru" поможет создать текст на любую заданную тему

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. VK внедрил в свои сервисы "Почта", "Облако", "Заметки" и "Календарь Mail.ru" бета-версии новых функций с собственной генеративной нейросетевой моделью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Новые возможности, использующие искусственный интеллект, появились в "Почте", "Облаке", "Заметках" и "Календаре Mail.ru". Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи - помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи, а также облегчить работу с большими письмами", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, в "Почте Mail.ru" нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли, в "Облаке Mail.ru" и "Заметках Mail.ru" искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей. В свою очередь, искусственный интеллект в "Календаре" поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких.

"Попробовать бета-версии новых возможностей можно с любого почтового ящика, после авторизации пользователю поступит письмо с инструкцией" - добавили в VK.