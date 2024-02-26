Банк ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль по МСФО на 18% в 2023 году

Показатель составил 29,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года достигла 29,3 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом показатель вырос на 18%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Чистая прибыль увеличилась на 18% и достигла 29,3 млрд рублей. В 2023 году активы банка выросли на 41,5%, до 2,6 трлн рублей", - отмечается в материалах.

Согласно отчетности, за 2023 год чистые процентные доходы банка увеличились на 30% - до 64,3 млрд рублей. Собственные средства банка выросли на 59% и на конец 2023 года достигли 275 млрд рублей.

В 2023 году банк ДОМ.РФ увеличил портфель проектного финансирования на 398 млрд рублей (на 31 декабря 2022 года объем портфеля составлял 635 млрд рублей). Банк оформил ипотечные кредиты на сумму 252 млрд рублей (в 1,4 раза больше по сравнению с 2022 годом).

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.