РБК: МЭР выступило против запрета на работу "недружественных" коллекторов

При этом в министерстве отметили, что по этому нормативно-правовому акту возможен компромисс с учетом позиций заинтересованных ведомств

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития не одобрило введение запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО) со связями в недружественных странах. Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв ведомства на проект президентского указа об ограничительных мерах для "недружественных" взыскателей, который в январе разработал Минюст.

При этом ТАСС в МЭР сообщили, что по этому нормативно-правовому акту может быть достигнут компромисс с учетом позиций заинтересованных ведомств. "Компромиссное решение по данному нормативно-правовому акту может быть выработано в рамках согласительных процедур и с учетом позиций иных заинтересованных ведомств. В рамках проводимой работы Минэкономразвития России рассмотрит предложения при их поступлении в рамках регламентных процедур", - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По данным РБК, предлагаемое новое регулирование приведет к ограничению прав юридических лиц с иностранным участием (например, банков) как кредиторов, им придется продавать проблемные долги коллекторам, которых не затронет запрет. Минэкономразвития указало, что аргументацию, приведенную в пояснительной записке, можно применить к любому рентабельному бизнесу, в управлении которого участвуют "недружественные" лица".

Как сказано в отзыве министерства, в России уже действуют ограничения для нерезидентов из недружественных стран на вывод денег за пределы страны. Кроме того, закон "О взыскании" (230-ФЗ) защищает интересы российских должников в общении с коллекторами. Если взыскатель нарушает этот закон, это может привести к полному или частичному прекращению его деятельности. Минэкономразвития назвало неочевидным влияние предлагаемого регулирования на уровень правовой защищенности граждан РФ при взыскании долгов.