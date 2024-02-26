В Саратове после кризиса возобновила работу крупнейшая кондитерская фабрика

У предприятия появился новый владелец

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Саратовская кондитерская фабрика возобновила работу после кризиса. У предприятия появился новый владелец, который в 2024 году примет на работу 380 сотрудников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Крупнейшая кондитерская фабрика Саратова возобновила свою деятельность после кризиса. Сейчас у предприятия появился новый владелец из Кировской области. <…> Самое главное, что основной костяк коллектива кондитерской фабрики был сохранен, сейчас здесь трудоустроены 127 человек. В этом году намерены принять на работу еще 380 человек, так как поступают крупные заказы, в том числе из других стран", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, предыдущий собственник фабрики попал под процедуру банкротства, коллектив отправили в простой. Как отметил Бусаргин, имущественный комплекс выкупил предприниматель из Кировской области, который много лет занимается производством кондитерских изделий.

"На саратовской фабрике он уже начал обновление оборудования на линиях, в планах - переход на отечественные агрегаты. Сырье для производства печенья, вафель и конфет используют в основном из Саратовской области. <…> На территории нашего региона продукция пока представлена нешироко. В данный момент работаем над тем, чтобы товары фабрики реализовывались через крупные сетевые магазины", - добавил губернатор.