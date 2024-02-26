АСВ сообщило о появлении мошеннических сайтов - двойников Киви-банка

Мошенники за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Большое число сайтов - двойников Киви-банка и других сервисов стало появляться в интернете. Мошенники за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"В настоящее время в сети Интернет появляется большое число сайтов - двойников Киви-банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", - сообщили в АСВ.

Кроме того, АСВ отметило, что сайт Киви-банка заблокирован в связи с отзывом у банка лицензии, а вся официальная информация о выплатах клиентам Киви-банка представлена на сайте Агентства по страхованию вкладов.