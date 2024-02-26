Лукашенко призвал к снятию барьеров в рамках ЕАЭС по опыту Союзного государства

Президент Белоруссии отметил, что необходимо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо серьезно работать по снятию барьеров и создавать единые энергетические рынки, здесь целесообразен опыт Союзного государства Белоруссии и РФ.

"Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать, экономического характера, - сказал Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым, его цитирует агентство БелТА. - Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти, общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем".

Президент отметил, что ситуация вокруг стран и обстоятельства подталкивают "к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза". По его словам, можно в ряде вопросов перенять опыт Союзного государства. "Мы заинтересованы вместе с Россией, чтобы ЕАЭС больше перенимал опыта у Союзного государства - то, что приемлемо для ЕАЭС", - сказал глава государства.

Лукашенко рассчитывает, что ряд вопросов можно решить в период председательства Сагинтаева. "Нам бы хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас", - отметил президент.

Ранее Лукашенко говорил, что, в частности, ЕАЭС может позаимствовать у Союзного государства открытие границ и полную свободу для перемещения людей, также обратил внимание, что в Союзном государстве "есть и политическая, дипломатическая составляющие, и военная, чего нет в ЕАЭС".