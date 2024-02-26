Пушилин: мастер-план Авдеевки составят после разбора завалов и разминирования

Окончательное решение будет приниматься на федеральном уровне, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Мастер-план освобожденной Авдеевки будет составлен после разминирования города и разбора завалов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"После того, как будет произведено разминирование, после того, как будет развал завалов произведен, конечно же, еще будет дополнительно составлен мастер-план. Тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне", - сказал он.

По мнению Пушилина, есть предпосылки, указывающие на возможность восстановления Авдеевки, возвращения жизни в город.

"Сейчас мы в очередной раз увидели, что такое восстановление городов после и оккупации, и после того, что натерпелись как сами жители, так и города, по сути, после того, как там хозяйничал украинский режим как во время войны, так и в принципе в предвоенный период, когда там было бездействие со стороны украинской власти", - добавил глава ДНР.