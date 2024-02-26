В Китае заявили, что антироссийские санкции негативно повлияют на отношения КНР с ЕС

Министерство коммерции республики отметило, что односторонние меры Евросоюза "пренебрегают нормами международного права и резолюциями Совета Безопасности ООН"

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза в отношении России и ее партнеров негативно отразятся на китайско-европейских торгово-экономических отношениях. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Подобные действия <...> окажут негативное воздействие на экономические и торговые отношения между КНР и ЕС, - говорится в заявлении, опубликованном китайским ведомством в связи с утверждением Брюсселем 13-го пакета антироссийских санкций, куда попали несколько компаний КНР. - Китай выражает в связи с этим категорический протест <...>, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний".

В комментарии Минкоммерции указывается, что односторонние меры Евросоюза "пренебрегают нормами международного права и резолюциями Совета Безопасности ООН". Кроме того, они "противоречат духу консенсуса", который был достигнут между КНР и ЕС на уровне высшего руководства.

"Мы настаиваем, чтобы европейская сторона безоговорочно прекратила внесение китайских предприятий в санкционный список, учитывая общую ситуацию, касающуюся всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Евросоюзом", - подчеркивается в заявлении.

23 февраля ЕС ввел 13-й пакет антироссийских санкций, в который помимо физических и юридических лиц России, а также других стран попали три компании материкового Китая и одна гонконгская. В черный список вошли Guangzhou Ausay Technology ("Гуанчжоу аусай текнолоджи"), Shenzhen Biguang Trading ("Шэньчжэнь бигуан трэйдинг") и Yilufa Electronics ("Илуфа электроникс"), а также RG Solutions Limited ("Эр-джи солюшионс лимитед").