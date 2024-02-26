В РФ лицензирование услуг по дезинфекции станет обязательным с 1 марта 2025 года

Перенос сроков необходим, чтобы бизнес успел подготовиться к получению лицензий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года даты, с которой необходимо будет получать лицензию для деятельности по уничтожению насекомых, грызунов и проведению дезинфекции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменяется также срок подачи в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии на оказание услуги, при соблюдении которого лицензирующим органом может быть принято решение о проведении выездной оценки соответствия лицензионным требованиям в более поздний срок. Вместо периода с 1 марта по 1 июля 2024 года предусматривается период с 1 сентября 2024 года по 1 января 2025 года.

Как поясняется в сопроводительных документах, перенос сроков необходим, чтобы бизнес успел подготовиться к получению лицензий.