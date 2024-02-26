Песков: экономика РФ устойчива к санкциям, это признают в том числе в США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее признал, что экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская экономика показала свою устойчивость к санкциям, это признают в том числе в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС новый пакет санкций.

"Российская экономика показала свою устойчивость, причем в данном случае это можно даже не от нас сказать, это по словам представителей США. Российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, она адаптировалась и она продолжает свое развитие", - сказал представитель Кремля.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции.

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из РФ и других государств. В новый пакет рестрикций вошли 554 позиции, в том числе 57 физических лиц, 485 юридических лиц, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из Киргизии, КНР, ОАЭ, Сербии, Турции, ФРГ и других стран. Новые антироссийские ограничительные меры также ввели канадские власти.

Кроме того, Совет ЕС в тот же день сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и некоторых других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.