ВТБ планирует расширить число стран для денежных переводов до 50 в 2024 году

В настоящее время доступны перевода в 17 стран

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ до конца 2024 года планирует увеличить число стран, куда клиенты могут отправить деньги, до 50. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков в интервью телеканалу "Россия-24".

"До конца 2024 года количество стран, куда можно будет переводить свои деньги, увеличится практически до 50", - сказал он.

Горшков указал, что сейчас доступны переводы в 17 стран.

Он также отметил, что в 2024 году банк запустит платежный сервис "ВТБ Pay". "Это приложение позволит одним движением руки прямо на кассе оплачивать свои покупки, заранее выбрав платежное средство, будь то кредитная карта или дебетовая, или QR-код. Нашему клиенту не надо будет думать, какое платежное средство принимает касса", - добавил Горшков.