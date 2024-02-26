Песков заявил, что в новых санкциях против РФ нет ничего принципиально нового

Пресс-секретарь президента отметил, что европейская экономика серьезно страдает из-за антироссийских санкций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Запад вряд ли сможет придумать новые санкции против РФ без нанесения очевидного ущерба своим же экономикам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС новый пакет санкций.

"Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред [и так наносится], вы знаете, эффект бумеранга работает. Европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были введены в отношении нас, тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний", - сказал Песков.

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из России и других государств. В новый пакет рестрикций вошли 554 позиции, в том числе 57 физических лиц, 485 юридических лиц, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из Киргизии, КНР, ОАЭ, Сербии, Турции, ФРГ и других стран. Новые антироссийские ограничительные меры также ввели канадские власти.

Кроме того, Совет ЕС в тот же день сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и некоторых других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.